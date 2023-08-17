中国驻旧金山领馆批赖清德过境：为私利牺牲民众利益

中国大陆驻旧金山总领事馆批评台湾副总统赖清德出访巴拉圭期间过境美国，是为谋一己私利，牺牲民众利益。

据中国驻旧金山总领馆官网星期三（8月16日）发布新闻稿，针对赖清德过境美国，中国驻旧金山总领馆发言人说，中方已多次表明立场。中方坚决反对任何形式的美台官方往来，坚决反对“台独”分裂分子以任何名义、任何理由过境美国，坚决反对美国政府同台湾方面进行任何形式的官方接触。

发言人说，赖清德顽固坚持“台独”分裂立场，公开自称是“务实的‘台独’工作者”，攻击一中原则和“九二共识”，是彻头彻尾的“台独”分裂分子。“赖打着‘过境’的幌子窜美活动，目的是为参选台湾地区领导人造势，拉美国为‘台独’言行站台。”

发言人批评，赖清德为谋求一己私利，不惜牺牲民族大义和民众利益，不惜破坏台海地区和平稳定，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。

发言人指出，解决台湾问题、实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。“台独”分裂行径是台海和平稳定的最大威胁。

针对台湾副总统、民进党总统参选人赖清德接受美媒采访时的言论，中国驻美国大使馆发言人星期二（15日）批评，赖清德破坏台海地区和平稳定，是彻头彻尾的“麻烦制造者”。

赖清德当地时间星期三（16日）结束巴拉圭访问行程，回返台湾时过境旧金山。赖清德新加坡时间星期四（17日）上午在脸书发文，感谢台湾驻美代表萧美琴和美国在台协会（AIT）主席罗森伯格在他过境旧金山时亲自接机，并贴出三人在机舱中的合影。