中国部分省份要求提前机关事业单位招录时间

中国青年失业率持续走高之际，多个省份发布稳就业政策文件，要求稳定并挖掘机关事业单位岗位规模。其中，部分省份也要求将招录招聘时间全面提前，以加强与高校毕业生求职时间的衔接。

据澎湃新闻星期四（8月17日）汇编报道，目前广东、安徽、湖北、湖南、山西等省份均已发布有关优化调整稳就业的通知文件，对机关事业单位招录作出指示。

其中，广东省星期三（16日）发布的通知明确，要稳定机关事业单位岗位规模，做好全省考试录用公务员、选调应届优秀大学毕业生工作，稳定公务员招录规模。通知要求，2023年全省面向高校毕业生提供不少于6万8000个事业单位工作岗招聘，并鼓励各地各单位结合实际开展自主公开招聘，统筹安排考试时间，争取让录用聘用的高校毕业生早上岗、早就业。

安徽省则提出，要挖掘机关事业单位就业岗位，稳定机关事业单位岗位规模，并加大基层教育、卫生等公共事业单位吸纳高校毕业生就业力度，统筹自然减员，加大补员力度；合理确定招录、招聘时间，今年全省机关事业单位招录、招聘3万6000人左右。

湖北省也在稳定机关事业单位岗位规模基础之上，提出乡镇机关要实现“应招尽招”、事业单位公开招聘岗位规模保持稳定，全面提前招录招聘时间，做到“早公告、早考试、早入职”。

湖南则要求，全省各级各类事业单位出现的空缺岗位，除有专业技术职称、职业资格和工作经历等资格条件要求外，应主要用于招聘毕业三年内的高校毕业生。同时，省卫生健康委直属事业单位应在今年的公开招聘工作中，拿出不低于50%的岗位专门招聘高校毕业生。

山西则要求，机关事业单位年内招聘规模不少于2万9000人，鼓励进行前瞻谋划招录计划，提早做好相关准备工作，用好编制存量，统筹自然减员，补充更多符合条件的高校毕业生。通知并明确，要加强事业单位招聘实施进程与高校毕业生求职时间有效衔接，力争毕业季前基本完成招录招聘工作，8月底前全部完成招录招聘工作。

中国在16至24岁青年失业率连续创新高后，于8月15日宣布暂停发布分年龄段统计数据。在此之前，官方数据显示，青年失业率在今年首六个月逐月攀升，4月起超过去年7月的19.9％，升至2018年有这项统计以来的新高，6月份再进一步达到21.3％。