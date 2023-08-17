民调：逾六成美国人认为需加强应对中国军事威胁准备工作

路透社连同研究公司益普索（Ipsos）本星期展开的民调显示，超过六成美国人认为美国需要加强应对中国军事威胁的准备工作，并较有可能在下届总统选举中，将票投给支持对华商品加征关税的参选人。

路透社星期三（8月16日）报道，这项两天网上民调在星期二（15日）结束，共收到1005名成年美国人的答复，其中443人为民主党人，346人为共和党人，可信区间为大约正负四个百分点。

调查显示，在2024年总统选举方面，66%的受访者称，他们较有可能将票投给支持对中国进口商品加征关税的参选人。

同样有66%的受访者同意美国“需要采取更多措施，为应对来自中国的军事威胁做准备”这一说法。赞同这个说法的民主党人达到58%，共和党人81%。

75%的美国人对中国持负面看法，约65%的美国人认为中国政府尝试影响美国大选。

在台海课题上，只有38%的美国人支持在中国大陆攻台时，美国派军队护台。半数受访者支持通过提供军事装备援助台湾，以阻止中国大陆攻台，但42%的受访者反对派兵护台。

民调也显示，近一半（47%）美国成年人支持禁止社交平台TikTok，36%反对，17%称不知道。支持禁止TikTok的共和党人达到58%，民主党人47%。

纽约市星期三以安全考量为由，禁止在属于政府的设备使用TikTok。

蒙大拿州将在明年1月禁止TikTok。两个科技组织已对此提起诉讼，希望能阻止禁令正式生效。