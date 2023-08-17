中国指加拿大炒作反华言论 不列入出境团队游目的地名单

中国驻加拿大使馆称，加拿大因为炒作反华言论，未被列入中国文化和旅游部最新公布的出境团队游目的地名单。

据法新社报道，中国驻加拿大使馆星期三（8月16日）说，由于渥太华的反北京言论，中国作为出境游客的主要来源国，已将加拿大排除在目前批准的出境团队游国家名单之外。

中国文旅部自今年1月起陆续取消因应疫情而实施的出境团队游限制，上星期四（10日）宣布，从即日起恢复第三批中国出境团队游名单，列入名单的78个国家和地区，包括美国、德国、日本和澳大利亚等地，加拿大未列其中。迄今为止，已有138个国家和地区列入中国出境团队游名单。

中国驻加拿大使馆在声明中说，加拿大被排除在上述名单外的理由，是“加拿大方面频频炒作所谓‘中国干涉’，加拿大猖獗的歧视性反亚裔行为和言论显著上升。”

声明说：“中国政府高度重视保护海外中国公民的安全和合法权益，希望他们能够在安全友好的环境中出行。”

世界旅游组织说，在冠病疫情暴发前，中国已成为世界出境游客的最大来源市场。2019年，中国游客在国际旅游的花费总计2550亿美元（约3473亿新元）。

加拿大政府在2010年首次批准中国游客团到加拿大。加拿大中国商会报告显示，2018年，近70万名中国游客到访加拿大，每人平均消费2600元（加元，下同，约2616新元）。加拿大从外国游客赚取的收入总计220亿元，中国游客占了20亿元。

中加关系在2018年急转直下，加拿大政府应美国政府的要求，在华为首席财务官孟晚舟于温哥华转机时将她逮捕，中国政府随后以间谍罪拘押两名在华加拿大公民前外交官康明凯和商人斯帕弗。

渥太华指北京涉及“人质外交”，直到中美双方达成协议后，上述三人才在2021年获释。

中加关系今年再度跌入低谷，加拿大指中方干涉该国选举，并尝试恐吓其国会议员，在5月驱逐涉事中国外交官。北京则将加拿大驻上海总领事甄逸慧列为“不受欢迎的人”，并要求她离境。