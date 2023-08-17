中国最高法报告：寻衅滋事罪近年有被泛化适用倾向

中国最高人民法院调研报告显示，寻衅滋事罪是实践中常见多发犯罪，近年来有被泛化适用的倾向。

中国最高人民法院官方微信公众号星期三（8月16日）刊发最高人民法院审判委员会委员、刑事审判第四庭庭长滕伟，在2023年5至6月先后在浙江省金华市、绍兴市和福建省福州市、泉州市，就“新时代农村刑事犯罪对乡村振兴战略的影响”“寻衅滋事行为的刑事规制”课题，进行调研的调研情况报告，提出上述发现。

调研情况报告指出，寻衅滋事罪是实践中常见多发犯罪，近年来该罪名有被泛化适用的倾向；为准确适用法律，对该罪适用情况进行了调研。

调研情况显示，过去十年中，浙闽两地农村寻衅滋事案件数量均排在各类罪名的前列。被告人绝大部分系年轻人，其中又以外来务工人员或无正当职业者居多，因酒后肇事、赌博引发的犯罪常见多发。因违法上访而被以该罪名追究刑事责任的案件也时有发生。

调研中发现，该罪认定中存在以下问题：一是被告人的主观动机难把握，容易陷入客观归责；二是对违法信访行为能否以本罪论处认识不一；三是因边界不清导致容易被泛化适用的倾向明显；四是与其他相关罪名的区分较难；五是行刑衔接不畅，容易导致行政违法行为被拔高作为刑事犯罪处理。

针对实践中存在的上述问题，调研报告建议，要加大对寻衅滋事犯罪案件的审判指导，以司法文件或典型案例的形式，指引地方法院准确适用法律；审慎处理因信访、上访而引发的寻衅滋事案件。