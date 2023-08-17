美丽岛民调：侯友宜支持度反超柯文哲

台湾《美丽岛电子报》最新公布的民调数据显示，民进党候选人赖清德支持率依然稳居第一，国民党籍总统参选人侯友宜则以0.2个百分点的优势，反超民众党参选人柯文哲，自宣布被征召后首次重回第二名。

据《美丽岛电子报》星期三（8月16日）发布的8月中旬民调结果，在三方参选的情势下，赖清德获得35.7%的支持率稳坐第一，侯友宜则以21.9％的支持率，超过柯文哲的21.7％，重回第二名。此外，选择不投票或废票的有6.2％，未明确回答的则有14.5％。

此外，民调显示，若鸿海创办人郭台铭未来独立参选，则赖清德支持度为34.8%、侯友宜、柯文哲则相同支持率18.9%，郭台铭则仅有12.9%垫底，另有4.0%不投票或投废票。

在民众期待哪个政党执政方面，有31.6％受调民众支持民进党继续执政，21.0％民众选择国民党，12.6％希望由民众党执政，另有6.1％投给无党籍。

该民调由《美丽岛电子报》委托民调专家戴立安负责问卷设计与分析，另委托毕肯市场研究公司执行电访；调查范围为1201名来自台湾22个县市的年满20岁的民众，在信赖水准95%时抽样误差最大值为正负2.8%。

另据《上报》分析，此次民调时间（8月11日、14日、15日）与新竹市长高虹安被起诉的时间几乎重迭，柯文哲民调结果是否受次此风波影响，仍有待观察。

报道也指出，赖清德在男性与女性中分别得到33.2%和38.1%的支持度，侯友宜则分别是23.8%和20.0%，都相对持平，而柯文哲在男性与女性中的支持率则分别是25.5%和18.0%，相差较大，可见柯文哲此前多次失言对选情仍有影响。