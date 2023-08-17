传赖清德出访金援巴拉圭 台总统府批为系统化假讯息攻势

台湾副总统赖清德被指出访金援巴拉圭，总统府回应一切为系统化假讯息攻势，抹黑赖清德出访行程。

综合东森新闻云和中时新闻网报道，台湾副总统赖清德近期出访巴拉圭，星期三（8月16日）开始在脸书上出现多篇以“赖副总统出访签署议事录金援巴拉圭”、“台湾巴拉圭科技大学是空壳学校”为主题的造谣文章，短时间内大量散布。

台湾总统府星期三立即澄清，发言人林聿禅星期四（17日）说，星期三发现在短时间内有多个可疑账号在网络社群平台发布造谣文章，抹黑副总统赖清德出访巴拉圭的行程，这些文章发布后也迅速被台湾特定政治人物分享。

林聿禅指出，事实上，副总统赖清德出访期间，未与巴拉圭政府签署任何文件。造谣文章所使用的图片、签名全是伪造，意图散布假讯息混淆台湾民众，攻击政府的意图相当明显。

林聿禅说，经初步追查，这是境外与境内协力进行的系统化假讯息攻势，意图破坏台湾的外交。对于这类行径，总统府强烈谴责，外交部也已正式报案、社交媒体平台也下架移除恶意账号。

台湾外交部星期三发布新闻稿，驳斥有心人士在特定网站或社交媒体平台，恶意散布伪造文件，其中包括X平台（原推特）的恶意账号，谎称台湾政府给巴拉圭巨额捐款以巩固邦谊等不实资讯。

台湾外交部国际传播司司长徐咏梅星期四在例行记者会上说，经过外交部第一时间向推特公司检举，这个恶意账号已经在8月17日被移除下架，外交部对推特公司善尽社会责任，即时打击错假讯息表示肯定和感谢，也再次谴责有心人士伪造不实文件，刻意捏造谣言，意图操弄舆论。