首尔市多管齐下吸引中国游客赴韩旅游

随着中国时隔六年五个月恢复中国赴韩团队游，首尔市提出多项计划，多管齐下积极吸引中国游客到访。

据韩联社报道，首尔市星期三（8月16日）说，该市计划携手韩国观光公社在北京、上海开展宣传推介活动，10月同首尔旅游业界组团在广州、成都举行旅游推介会，11月与韩国观光公社在中国国际旅游交易会运营展馆，支援首尔旅游行业商务洽谈，宣传推介旅游新特色，以吸引中国游客到韩国旅游。

针对旅游消费主力的年轻客群，首尔市计划开展以“潮生活城市，首尔”为主题的活动。面对大型旅行团，首尔市将设专用窗口，提供相关支援项目介绍、受理等一站式服务，500人以上团体指定专人对接。

在中国中秋国庆超级黄金周期间，首尔市计划通过携程旅行等在线平台推出国庆黄金档的首尔游产品，并在黄金周期间举行团体游客欢迎周活动。这将是自冠病疫情暴发后，时隔四年重启欢迎周活动。

此外，首尔市也将改善购物、停车等旅游环境，加大市场监管力度，严厉打击各类宰客行为。

自从萨德导弹防御系统2017年进驻韩国，中国公民赴韩旅游全面中断。中国文化和旅游部办公厅上星期四（10日）发布通知，即日恢复对韩国、日本、澳大利亚、英国、德国和美国等多国的出境团队游业务。

中国公民赴韩国团队游全面恢复仅一天，就有53艘从中国出发的邮轮申请中途停靠济州道的港口，预计最快一艘将于8月31日靠港。