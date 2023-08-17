指《长安三万里》情节与历史不符 洛阳隋唐史学会要求片方致歉

中国洛阳市隋唐史学会指上个月在中国上映的动画电影《长安三万里》部分情节与历史严重不符，并为此发出律师函，要求制片方、导演、编剧等发表纠错、致歉声明。

隋唐史学会星期三（8月16日）在微信公众号上说，该片以盛唐为背景，讲述安史之乱发生后，身处危局中的高适回忆自己与李白、杜甫之间的友谊和往事。这是一部动画历史片，并非虚构戏说历史。

隋唐史学会在声明中列出四个与历史严重不符的情节，即李白与杜甫第一次相逢在洛阳，并非影片中描写的长安；杜甫早年生活在洛阳，并非影片中描写的长安；“一日三绝”发生在洛阳天宫寺，并非影片中描写的扬州；以及救下了郭子仪的是李白，并非影片中描写的高适。他们也写道：“其他不符之处不再一一描述。”

声明称，这些与真实历史不符的情况“极易误导观众，特别是青少年观众，影响历史人物出生地、事发地的同胞感情”。隋唐史学会委托河南洛太律师事务所，指派律师团队已向制片方发出律师函，要求电影《长安三万里》的制片方、导演、编剧等发表纠错、致歉声明，以“还原真实历史，维护历史人物真实性”。

据澎湃新闻报道，河南洛太律师事务所同日也说，他们接受委托，向电影《长安三万里》制片方等发出律师函。

有洛阳网民说，片中李白、杜甫首次相遇本在洛阳，影片中被改到了长安；李白诗歌、裴旻剑舞、张旭草书“三绝合体”也从洛阳改成扬州，认为电影不尊重历史，伤害洛阳人民感情。

新华社曾在上星期五（11日）报道，影片票房已突破16亿元（人民币，3亿0129万新元），位列中国影史动画电影票房榜第二位。