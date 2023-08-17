香港与哈萨克斯坦签署谅解备忘录 加强教育合作

香港教育局与哈萨克斯坦科学和高等教育部星期四（8月17日）签署合作谅解备忘录，加强两地的教育协作。

香港政府新闻处星期四发布新闻公报，宣布上述消息。这份备忘录由香港教育局局长蔡若莲与哈萨克斯坦科学和高等教育部部长努尔贝克（Sayasat Nurbek）代表签署。

蔡若莲说，这份备忘录标志着香港与哈萨克斯坦在教育合作的重要里程碑。香港迄今已与“一带一路”沿线国家签署10份备忘录，展现港府致力加强香港与“一带一路”沿线国家的教育联系和交流，以及将香港发展成为区域教育枢纽的决心。这份备忘录将进一步加强两地的教育交流和协作。

这份备忘录为便利香港与哈萨克斯坦之间的教育策略协作提供框架。备忘录下的互惠措施，包括专业技术和经验交流；教育文献、教具和示范材料交流；以及学者、教师、专家、学生及其他教学人员的交流。

签署备忘录后，蔡若莲与在大学教育资助委员会资助大学就读的哈萨克斯坦学生会面，了解他们在香港的校园生活，并鼓励他们毕业后留港发展事业。她说，港府将继续采取措施，吸引杰出的非本地学生到港升学。

香港教育局自2016/17学年起提供“一带一路奖学金”，鼓励来自特定“一带一路”国家/地区的杰出学生到港升读学士学位课程。奖学金计划现已扩展至涵盖所有“一带一路”沿线国家/地区并惠及研究生。随着备忘录的签署，从2024/25学年起，每年最多10名哈萨克斯坦学生可获颁奖学金。