16岁陪酒少女惠州跳江身亡 酒店被判赔偿17万人民币

16岁陪酒少女在广东惠州跳江身亡，父母起诉少女生前工作的酒店。法院裁定酒店向原告赔偿约17万元（人民币，下同，3万1663新元）。

据澎湃新闻星期四（8月17日）报道，16岁女孩刁某2021年3月在惠州市博罗县东江大桥跳江身亡，坠江前曾在博罗县金宇大酒店KTV陪酒。

事发后，少女的家属报警，但案件一直无进展，一个月后，事件经媒体曝光后引起外界广泛关注，随后博罗县金宇大酒店被连夜查封，警方也展开调查，并刑拘多人。

包括金宇大酒店老板、员工在内的多人被提起公诉。在办案单位的建议下，刁某的父母也提起民事诉讼，被告包括博罗县金宇大酒店以及酒店老板、员工等13人。

刁某的父母指被告在案发后未给予死者家属一个交代，给家属带来了巨大的精神伤害，请求法院判令被告一方支付30余万元民事索赔。

博罗县法院2023年7月对这起民事案件作出一审判决。法院认为，博罗县金宇大酒店组织未成年人刁某从事销售酒水及陪侍服务，违反了法律规定，且刁某在陪酒后轻生，酒店未尽到管理及审慎注意义务，与刁某的死亡有一定的因果关系，但刁某自杀主要是个人原因导致，本人应当承担主要责任，遂判处博罗县金宇大酒店承担15%赔偿责任，支付17万5952.25元的赔偿金。