回应台边防人员连接大陆移动网络 NCC：卫星频宽不足

亲绿政党台湾基进称，台湾太平岛边防官兵反映因岛上网络讯号不佳，开通漫游时可连接中国大陆移动通讯的讯号上网。对此，台湾的国家通讯传播委员会（NCC）回应，因岛上使用的中新二号卫星宽频信号不足所致。

据台湾《自由时报》报道，台湾基进高雄市党部执行长杨佩桦星期四（8月17日）在记者会上说，有官兵向台湾基进陈情反映，太平岛的讯号非常慢，在开通漫游时可接收到中国大陆移动通讯，而且比中华电信讯号快，所以太平岛上海巡、驻岛人员几乎都在使用中国大陆移动的讯号上网。

杨佩桦指出，中国大陆能够提供4G给太平岛上海巡及军警人员使用，就有办法利用后台的网络截取资讯，讯号也能被定位，从而搜集到太平岛驻防人员的日常作业、工作内容。她说，揭露这件事不是要究责使用中国大陆移动的人，而是希望改善岛上通讯，呼吁海巡署和中华电信能解决问题。

对此，NCC副主委翁柏宗说，太平岛附近的确有中国大陆移动的3G、4G讯号，中华电信在太平岛也有3G、4G的基地台，但官兵反映讯号不佳是因为基地台最主要回传的电路是透过中新二号卫星，频宽已优先给台军重要设施使用，基地台可用频宽仅约2M至3M。

翁柏宗说，去年8月27日起，所有前瞻基础建设补助偏乡基地台的权责都移转到数位部，假如年底数位部正洽谈的OneWeb、Starlink等低轨道卫星在台上线后，频宽不足情况有望获得改善。

翁柏宗说明，太平岛距离台湾太远，无法通过微波方式传送讯号，只能仰赖卫星。中国大陆移动讯号较佳，是因大陆拥有较多卫星。