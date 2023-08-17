中国官员据报会见外企高管 缓解外资对数据监管担忧

中国加强对数据安全的监管令外企感到不安之际，官方除了发出“吸引外资24条”外，据报也约见了包括美国零售巨头沃尔玛公司在内的多家外企，在会谈中为他们提供指导，以缓解担忧情绪。

据彭博社星期四（8月17日）报道，有知情人士称，中国国家互联网信息办公室的官员会见了数十家外企高管，以缓解他们对数据安全法、反间谍法等针对数据信息安全的监管制度的担忧。

知情人士称，网信办官员在会见中承认了外企在敏感数据传输审批中所面对的挑战，他们也回答了企业提出的问题，并就如何遵守规则提供了指导。知情人士称，讨论内容也包括为常规数据流动建立快速审批机制，以及为部分数据类别甚至特定公司制定“白名单”的可能性。

有知情人士称，参与会见的外企包括沃尔玛（Walmart），数码付款公司PayPal和由英国官方支持的英语学习机构BC Education等。沃尔玛拒绝置评，其余企业及中国网信办则没有回应彭博社的置评请求。

外企的担忧主要源自7月起生效的新版《反间谍法》，此法把间谍行为从国家机密和情报，扩大到“其他关系国家安全和利益的文件、数据、资料、物品”；加之今年来中国执法部门接连突击搜查咨询公司贝恩、尽职调查公司美思明智等在华外企办事处，上个月又传出摩根士丹利将200多名技术开发人员调离中国大陆，以应对日益严格数据监管的消息，令相关企业更加担心数据安全问题。

欧华律师事务所（DLA Piper）亚洲数据隐私和网络安全团队负责人卡比格（Carolyn Bigg）指出，在中国开展业务的各行各业的每家公司都必须弄清楚如何处理数据涉及的法律问题，因为违规的处罚可能非常严厉。

比格说，如果不合规，企业的系统将在中国被封锁，或者将无法继续向境外传输中国个人数据，因此“这不仅仅是为了合规而合规”。

报道称，这次会见讨论与最近一些其他迹象都表明，随着中国走出疫情后的经济复苏日渐艰难，官方有意放松2021年和2022年出现的一些监管钳制措施。

例如，中国政府上星期天（8月13日）印发的《关于进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度的意见》（“吸引外资24条”）中也提到，将探索便利化的数据跨境流动安全管理机制，并为符合条件的外企建立绿色通道，促进数据安全有序自由流动。文件也提出要保障外企依法参与政府采购活动、落实相关税收优惠政策、优化外商出入境政策等。