港高球会申请暂缓粉岭球场环评程序 高院下周五前裁决

香港高等法院将于星期五（8月25日）前，就香港高尔夫球会申请暂缓粉岭高球场环评程序的司法复核申请，做出裁决。

综合香港电台、网媒“香港01”等报道，港府将于9月收回粉岭高球场的32公顷用地，香港高球会入禀高院申请司法复核，要求推翻环保署有条件批准球场环评报告的决定，并申请暂时搁置决定。高院星期四（17日）处理香港高球会申请暂缓令，法官听取控辩双方陈词后，表示下星期五前以书面颁布裁决，在那期间将维持早前批出的临时暂缓执行环评程序。

申请人为香港高球会，建议答辩人则是环保署署长，土木工程拓展署则被列作有利害关系方。

代表香港高球会的资深大律师余若海在庭上说，司法复核的聆讯已定于明年5月9日举行，因此认为法官目前应批准临时暂缓执行环评程序的申请。余若海说，相信港府会尊重环评报告的结果，也认为港府不会无视环评报告、古树、频危物种等，一意孤行在高球场建公营房屋。

代表港府的资深大律师袁国强回应称，这次司法复核没有价值及实际效用，并强调就算没有环评报告，城规会的程序都会考虑环境保护的因素，港府收回高球场32公顷土地，当中9.5公顷拟建公营房屋，是平衡各方需要及出于良好动机。

高院法官高浩文在听完陈词后说需时考虑，将于下星期五前颁布书面判词，期间继续维持早前批出的临时暂缓执行环评程序，直至颁布书面判词为止。