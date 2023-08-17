陈凯歌志愿军电影小丑海报受质疑 片方：反映角色成长背景

中国知名导演陈凯歌的新片《志愿军：雄兵突击》发布一张小丑扮装海报受到网民质疑，对此，片方回应称，扮装反映了角色屈辱的成长背景，提醒人们历史不能被忘却。

据澎湃新闻报道，电影官方微博“电影志愿军雄兵突击”星期二（8月15日）宣布三部曲杀青，并放出各个角色的造型海报作为宣传。其中，10岁小演员张熙然扮演的女主角李晓幼年时期的海报，是身穿白色裙装，佩戴红色花朵的小丑形象。

电影官方发布的张熙然扮演的幼年李晓的海报中，她是身穿白色裙装、佩戴红色花朵的小丑形象。（互联网）

海报发布后，有网民对这一造型提出了质疑。有网民留言称，“很难理解在宣传志愿军战士英雄气概的影片中，出现这样一个‘鬼’造型，是想表达什么？”

还有网民质疑，图片中女孩的白裙子和红花，看起来像日本国旗，而片方发布海报的日期正好是二战中日本宣布投降的日子，怀疑片方有所隐喻。

对于上述质疑，电影官方微博星期四（17日）下午发文回应称，这个人物造型与李晓这个角色的成长背景有关。片方介绍，1949年之前，幼年的李晓在战乱中被外国人收养，被养父要求扮成小丑跳舞，在宴会上供人取乐。

片方写到：“这是李晓屈辱的幼年时代，也是旧社会受尽列强欺辱、颠沛流离的战争孤儿的缩影。让人民不再受辱，这就是历史不能被忘却的意义。”

不过，对于这个回应，仍有网民表示不理解，认为虽然角色有这段经历，但用此形象作为人物宣传海报做宣发，“实在是太迷惑了”。也有网民认为，放出有争议的海报引发舆论关注再进行“辟谣”，是制片方获取流量的宣传手段。

目前，影片官方微博中，这张宣传海报已不可见。

公开资料显示，《志愿军》三部曲以朝鲜战争中的中国志愿军群像为主角，讲述了自1950年10月至1953年7月三年间的战争历史。电影由陈凯歌执导，辛柏青、朱一龙、张子枫、陈飞宇、朱亚文等领衔主演，其中第一部《志愿军：雄兵突击》将于今年中国国庆档上映。