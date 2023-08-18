中共政治局常委会开会部署抗洪救灾重建工作

中共政治局常务委员会星期四（8月17日）召开会议，研究部署防汛抗洪救灾和灾后恢复重建工作，强调要精准预警响应，加快恢复重建。

据中国央视新闻报道，中共总书记习近平主持会议并发表讲话。会议指出，当前中国仍处于主汛期，全国多地暴雨、洪涝、台风等灾害仍然高发，一些流域仍存在洪涝灾害风险，华北、东北部分山区土壤含水量已经饱和，山洪地质灾害风险高，依然不能有丝毫放松。个别地区旱情露头并发展，同样不可掉以轻心。

会议强调，要精准预警响应，进一步加强气象预警与灾害预报的联动，突出临灾预警，做好点对点精准预报和滚动更新，强化预警指向性，落实直达基层防汛责任人的临灾预警“叫应”机制，加强预警和应急响应联动，落实应急预案行动措施。

会议也说，要全力抢险救援，全力固堤排险，全力抢救被困人员，全力搜救失踪人员，最大限度减少人员伤亡。这场灾害受灾面广、蓄滞洪区启用多、转移安置群众多，要千方百计保障好受灾群众的基本生活，做好环境消杀和卫生防疫工作，强化市场保供稳价，尽快恢复灾区正常生产生活秩序。

会议强调，要用好救灾资金，加快恢复重建，抓紧抢修交通、通讯、电力等受损基础设施，抓紧修复灾毁农田和农业设施，加大农资供应保障力度，加强对农民的农技指导，组织农民积极补种补救，做好农业防灾减灾工作，最大程度减少农业损失，保障国家粮食安全。金融机构要优化简化相关程序，加强对受灾地区的信贷支持和保险理赔，同时持续做好风险隐患排查，努力帮助受灾群众和经营主体渡过难关。

会议也强调，要认真排查总结，抓紧补短板、强弱项，进一步提升中国防灾减灾救灾能力。