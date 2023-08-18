中国驻乌克兰使馆吁国内人员暂勿赴乌

乌克兰延长国家战时状态，中国驻乌大使馆呼吁国内人员暂勿赴乌。

据“中国驻乌克兰大使馆”微信公众号，中使馆称，乌官方宣布将乌克兰的国家战时状态自8月18日延长至11月15日，考虑到乌当前安全形势仍然存在高风险，请国内人员暂勿来乌。

中使馆称，已撤离至第三国人员暂勿返乌，少数自愿在乌境内停留的中国公民，应坚持做好防空避险和应急物资储备。

乌克兰总统泽连斯基8月17日签署法律，将战时状态和总动员令延长90天至11月15日。乌克兰外长库列巴说，无论需要多长的时间，乌军都将解放所有被俄军侵占的领土。