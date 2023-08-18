恒大集团在美申请破产保护

法庭文件显示，中国恒大集团已经依据美国《破产法》第15章在纽约申请破产保护。此举是为了恒大集团在其他地方进行重组之际，保护其美国资产不受侵害。

综合彭博社和法新社报道，恒大申请的《破产法》第15章让企业在其他地区进行重组安排时，美国资产也能得到保护。国际债务重组交易有时会在敲定某项交易时要求就《破产法》第15章提交申请。

陷入债务危机的恒大几个月来一直在努力敲定离岸债务重组计划。恒大的申请文件中提到香港和开曼群岛正在进行的重组程序。恒大7月获得香港法院批准，将在本月对离岸债务重组计划进行表决。

中国恒大集团在2021年大量借贷并违约。截至去年年底，其贷款总额达到2.437万亿元（人民币，下同，约4492亿新元）。

中国恒大集团上个月还在一份财报文件中报告称，该公司在2021年和2022年损失了810亿美元的股东资金，引发投资者对其债务重组计划可行性的担忧。

今年早些时候，恒大公布了债务重组计划。公司表示，已就该计划的关键条款与国际债券持有人达成“有约束力的协议”。

作为重组计划的一部分，恒大表示，它将在未来三年专注于恢复正常运营，但需要364亿至437亿美元的额外融资。公司还警告称，在没有新资金的情况下，其电动汽车部门面临关闭的风险。

本周早些时候，总部位于迪拜的汽车公司NWTN宣布对恒大旗下的电动汽车集团进行5亿美元的战略投资，以换取约28%的股份。