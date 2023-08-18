东部战区发战训MV 大陆官媒：为警告“台独”势力

中国大陆人民解放军东部战区发布一则战训音乐视频（MV）——《阅海峡》，专家指出，该MV是对活动频频的“台独”分裂势力的警告。

东部战区官方微博星期四（8月17日）中午发布战训MV《阅海峡》，并附上“全时待战，随时能战。东部战区官兵坚决捍卫国家主权和领土完整”的文字。

大陆官媒《环球时报》引述台湾问题专家称，该MV时机十分敏感，目的十分明确，就是要传递战区对台湾问题的高度关注，是对活动频频的“台独”分裂势力的警告。

MV音乐取材于网络热播歌曲《年少的你啊》。据介绍，这首风靡全网的动感歌曲，配上大量解放军激情热血的练兵备战画面，歌词与镜头联动，旋律与情感呼应，展现新一代解放军的青春情怀和使命担当。

《环球时报》指出，MV将原歌词一句“我们风作伴梦作马，追啊迎啊最热烈的年华”中的“迎”改成“赢”，凸显出人民解放军全时待战、随时能战的十足底气。

此外，MV也对原歌曲中“越海峡”赋予了更深刻的内涵。“阅海峡”中的“阅”有阅示、检阅之意，在此处更有俯瞰台海的意味，表达出解放军守卫国家安全、主权和领土完整的坚定决心。结尾处的拼音“yue”，既可以是飞跃的“跃”，也可以是阅兵的“阅”，意味解放军未来充满着无限可能，一切尽在掌握。