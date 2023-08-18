中国官媒：“小作文”扰乱市场 须严查严打

中国官媒《证券日报》星期五（8月18日）发表评论文章指出，市场上出现的“小作文”带有明确的目的性和利益，一旦广泛传播对市场带来的不利影响很大，可能会引发市场波动以及投资者的非理性投资，呼吁须严查严打。

文章举例，市场近日出现各种“小作文”，包括“某信托爆雷了”、“中国版雷曼要来了！”“某券商要召开‘至暗时刻’的电话会议”等在社交平台广泛传播，虽然“小作文”中提到的主体多数及时做了澄清，但还是引发了市场的短暂波动，令部分投资者产生焦虑。

文章指出，对某些无中生有、没有事实依据的“小作文”，必须要严查严打。

文章说，在资本市场中，“小作文”出现的频率比较高，因为很多“小作文”带有明确的目的性和利益，一旦广泛传播对市场带来的不利影响很大，特别是在市场预期不是很明确的时候，可能会引发市场波动以及投资者的非理性投资，损害投资者权益。

文章认为，监管严查是整治“小作文”的一方面，更重要的一方面是要严罚。文章引援中国证券法和刑法相关规定指出，对于某些对市场造成一定影响的“小作文”一定要一查到底，只有让造谣者心生忌惮，才能遏制虚假信息的恶意炒作和传播。

文章最后还说，防范“小作文”的传播还需要市场各参与主体的努力，例如，“小作文”中虚假信息主体的及时澄清，让谣言止于公开、止于透明；投资者的理性分析，不盲目相信、跟风；围观路人不传播转发等等，不给“小作文”任何发酵的空间也非常重要。