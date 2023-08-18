电影《志愿军》配小丑海报 片方致歉称考虑不周

由中国知名导演陈凯歌执导的电影《志愿军：雄兵出击》三部曲宣布杀青，在发布的特辑照片中，幼年李晓的小丑造型海报引发网民争议，片方星期四（8月17日）晚间发文道歉称，幼年李晓在战乱中被外国人收养后被要求扮成小丑跳舞供人取乐，但海报没有对这一角色造型和背景给予必要介绍，导致网民产生不应有的疑惑和误解，就此诚挚道歉。

“电影志愿军雄兵出击”官方微博发表致歉文章说，官微8月15日陆续发布了片中59位演员杀青当天的造型照片，以此表达对每一位演员参与影片拍摄的感谢。各位演员也在自己的微博上发布各自角色杀青照，同时还发布了不带片中造型的日常照。这个（小丑）造型是小朋友拍摄的最后一场戏，所以选择用这张照片记录这一刻。

文章解释，由于片方考虑不周，没有对幼年李晓这一角色杀青当日的造型以及这个角色的背景给予必要的介绍，导致这个造型给网友制造了不应有的疑惑和误解，再次向各位网友道歉，也向受此波及的幼年李晓的扮演者张熙然小朋友道歉，同时也向所有影片主创致歉。

文章说，对于各位网友提出的疑惑深感理解。创作团队在塑造李晓这个人物的时候，查阅了大量1949年之前孤儿的资料，李晓这样的孩子并不是特例，她不幸的童年不仅是她个人际遇的一部分，也是刺入每个中国人心中的那一根刺。而每一个观众对这个“造型”深感别扭与不适，也是对那时列强欺辱中国人的愤怒，“我们理解这样的愤怒，也愿意用一部诚意之作，去诠释我们在新中国成立之初的抉择——抗美援朝、保家卫国”。

文章感谢网友监督，并承诺在此后的工作中会更加谨言慎行，也希望大家继续监督指正。

陈凯歌执导，辛柏青、朱一龙、张子枫、陈飞宇、朱亚文、肖央领衔主演的朝鲜战争题材电影《志愿军：雄兵出击》8月15日宣布杀青，并发布众多演员的海报。其中演员张熙然（饰演小李晓）的海报，因其小丑式的形象和“阴间”画风，引发巨大争议。

有网民留言指出，很难理解在宣传志愿军战士英雄气概的影片中，出现这样一个 “ 鬼 “ 造型，是想表达什么？有网民则援引电影原著内容表示，角色李晓幼时美国养父虐待并作为赚钱工具对待，（海报）意在表现西方人当时对黄种人的歧视与不公。

还有网民认为，原著角色有这么一段经历所以有这个扮相能理解，但拿这个放人物宣传海报做宣发实在是太迷惑了 。

“电影志愿军雄兵出击”官微17日下午回应称，看到很多网友对幼年李晓的人物造型表示不理解，所以要跟大家讲讲李晓这个角色的成长背景：幼年的李晓在战乱中被外国人收养，她被“养父”要求扮成小丑跳舞，在宴会上供人取乐。也就是大家看到的这个造型。这是李晓屈辱的幼年时代，也是旧社会受尽列强欺辱、颠沛流离的战争孤儿的缩影。让人民不再受辱，这就是历史不能被忘却的意义。

公开资料显示，《志愿军》三部曲以朝鲜战争中的中国志愿军军人为主角，讲述了自1950年10月至1953年7月三年间的历史。三部曲中的第一部《志愿军：雄兵出击》将于今年中国国庆期间上映。