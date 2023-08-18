柯文哲：批赖清德访美录音系伪造 民众党已报案

针对网络上出现的台湾民众党总统参选人柯文哲批副总统赖清德访美录音，柯文哲回应澄清，该录音是伪造的，民众党也称此事为恶意抹黑，并向警局报案。

据《联合报》报道，部分媒体星期三（8月16日）晚间收到一封名为“录音档！柯P揭赖副总统访美内幕”的电子邮件，里面附上58秒的录音，并称是八月第一周民众党内部会议中柯文哲的部分言论，其主要内容是在批评赖清德访美。

录音中，一名男子说“赖清德访美声势浩大，是因为每个人去就可以领800元（台币，约33.98新元），去那边帮他站台，比蔡英文场面还大，这没有办法，公家钱多，我也不相信、不可思议，媒体记者都不知道”，又说出“公款聘用支持者演员”、“故意延期BTA（双边贸易协定）”等话语。据查，不同记者收到的寄件邮箱大多不同，至少有超过10个不同来源。

柯文哲星期四（8月17日）回应此事时说，“实在是伪造得太烂了，这个世界上恶劣的事情太多了”。他也表示，选举要到了，奇奇怪怪的事越来越多，AI也越来越厉害，影像、声音都可以造假，此风不可长，民众党也已报案，看到底是谁做的。

民众党发言人李顶立表示，这不是民众党内部会议的对谈内容，这是恶质的抹黑行为，目前不确定散布伪造录音者是谁，并希望选举能回归干净、公正、透明。

民进党立法院党团干事长刘世芳表示，错假讯息不仅对执政党造成伤害，也对在野党造成一度伤害，同时鼓励柯阵营报警处理，让相关部门处理此事，避免虚假和错误的讯息扰乱台湾选举。

台外交部发言人刘永健星期四表示，16日下午出现一连串恶意破坏台巴邦谊的假讯息，目的无非是破坏政府威信、分化社会，要打击邦交、损坏台美关系。外交部日前已向内政部刑事警察局报案，侦办进度应由警方说明。