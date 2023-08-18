台民意基金会民调：柯侯支持率皆低于20%

据台媒报道，台湾民意基金会星期五（8月18日）发布的最新民调显示，民进党候选人赖清德获得56.6%支持率，而国民党候选人侯友宜和公众党候选人柯文哲的支持率均低于20%。

综合《自由时报》《联合报》报道，基金会民调显示，在三方参选的情势下，赖清德获得高达56.6%的支持率稳坐第一，柯文哲获得19.6%的支持率，侯友宜则以12.4%的支持率垫底。此外，选择“没意见”、“不知道”或拒绝回答的占11.3％。

基金会董事长游盈隆分析，台湾选民一面倒看好赖清德脱颖而出，这是一个“趋近最低社会共识”的选民政治判断，将对选情带来巨大且深远的影响。

游盈隆进一步分析称，整体来看，台湾选民不分老少、教育程度高低、职业背景差异、居住地南北东西，目前都呈现一面倒看好赖清德将赢得2024台湾总统大选，这是台湾总统选民目前的集体政治判断，其态度相当程度反映了当今的政治现实，“一个团结的执政党对抗分裂的在野阵营”。

游盈隆表示，自今年5月起，台湾内外大环境形势的转变对民进党有利，而且选民对三位候选人个人风格、形象、能力与条件的评价逐渐成形，这也是支持赖清德成趋势最重要的因素。

此次民调访问期间为8月14至15日，对象以台湾为范围的20岁以上成年人，抽样方法采市话与手机并用的双底册抽样，市话占70%，手机占30%。有效样本1081人，市话756人，手机325人，抽样误差在95%信心水准下约正负2.98个百分点，并依内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。

据台湾《美丽岛电子报》星期三（8月16日）发布的8月中旬民调结果，在三方参选的情势下，赖清德获得35.7%的支持率稳坐第一，侯友宜则以21.9％的支持率，超过柯文哲的21.7％，重回第二名。