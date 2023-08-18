中国据悉要求国有大行加强干预 避免汇率大幅波动

知情人士称，人民币兑美元汇率接近7.35这一点位后，中国相关部门本周已要求国有大行在日常运作之外，加大对外汇市场的干预力度，避免汇率出现大幅波动。

据彭博社8月18日报道，知情人士称，决策层正在考虑动用此前使用过的阻贬措施，如外汇存款准备金率等工具，以抑制人民币过快贬值。他们并称，有关部门也在调查境内企业是否存在恶意投机行为。

上述知情人士不愿具名，因未被授权公开评论此事。中国央行没有立即回复彭博社就此寻求置评的传真。

随着中国央行下调政策利率，本周以来，境内外人民币兑美元下跌速度明显加快，目前跌幅已约1%，且接近去年四季度创下的2007年来的最低水平。尽管央行设置的中间价已经连续36个交易日显著强于市场预期，周四更创下去年10月以来的最大偏离幅度，但尚未有效阻止汇率走弱。

BC Brewin Dolphin市场分析主管Janet Mui说，虽然中国政府试图引导人民币中间价走强，但市场力量仍然占主导地位。看上去，中国人民银行对于人民币逐步贬值是可以接受的，不过，如果人民币出现大幅及急剧的波动，央行会出手。

近期陆续有交易员表示，看到中资大行在境内外市场卖出美元，延缓人民币的贬值节奏，并带动境内外即期汇率的价差收敛。

在2022年人民币汇率两次快速下跌之际，央行曾两度下调外汇存款准备金率，向境内商业银行释放外汇流动性，并于10月上调企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数。不过，人民币直到去年11月中国调整疫情管控措施之时，才止跌企稳。