国台办：台贸易限制措施不符合ECFA推动经济关系正常化要求

中国大陆国台办指台湾针对大陆采取贸易限制措施，不符合《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）关于推动两岸经济关系正常化、制度化及自由化的要求。

据央视新闻报道，国台办发言人朱凤莲星期五（8月18日）以答记者问形式，针对商务部宣布对台贸易壁垒调查最新进展，并将依据有关规定研究，中止或部分中止ECFA项下给予台湾产品关税优惠的报道，做出上述回应。

根据商务部官网提供的文字实录，商务部新闻发言人束珏婷星期四（17日）在新闻发布会上，公布对台贸易壁垒初步调查结果，指台湾对中国大陆贸易限制措施涉嫌违反世贸组织关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则等规则。

束珏婷说：“大陆在世贸组织历次对台贸易政策审议中均明确表达了关注，敦促台方切实履行世贸承诺，但台方至今未改变相关做法。”

她也指台湾禁止进口大陆的产品范围近年来总体呈现扩大趋势，“受台贸易限制措施影响，大陆石化、纺织、机电设备、汽车等多个类别的产品以及许多物美价廉的农产品和民生必需品无法对台出口，对相关出口企业利益造成负面影响。参与调查的企业和商协会呼吁台湾地区尽快取消对大陆的贸易限制措施。”

束珏婷在回答关于如认定台措施构成贸易壁垒，大陆是否会中止或部分中止ECFA项下给予台湾产品相关税收优惠的问题时说：“商务部将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。”

另据《旺报》和《联合报》报道，中国大陆海协会副会长孙亚夫星期四在成都的一个研讨会上告诉台湾媒体，大陆没有要中断ECFA。

国台办发言人朱凤莲就ECFA课题回应时，指台湾民进党政府上台以来，不仅未采取切实举措解除对大陆歧视性贸易限制，还不断变本加厉。

朱凤莲说，根据对台贸易壁垒调查初步调查结果，台湾对大陆采取贸易限制措施，不符合ECFA关于推动两岸经济关系正常化、制度化及自由化的要求，违反ECFA有关“逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税壁垒”条款。“我们支持相关主管部门将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施”。

中国大陆商务部这个星期也公布，来自台湾的进口聚碳酸酯存在倾销，为此以保证金形式实施临时反倾销措施。