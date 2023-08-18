香港西九文化区管理局陷入财困，西九董事局主席唐英年表示，已紧缩开支，并将如今的处境形容为“血流成河”。

据《星岛日报》报道，唐英年星期四（8月17日）出席西九文化区活动后主动向记者透露，过去两年，西九文化区管理局紧缩开支、大幅提高营运收入，令经营赤字大幅降低。西九减少50%运营成本，才将资金链断裂时间由今年底推迟至2025年3月。

唐英年指出，所有博物馆均依赖政府拨款，没有博物馆可以自负盈亏，并指出，西九各项设施的回收成本比率不逊于国际间同行，M+及故宫分别达到46%与44%。

唐英年形容紧缩成本的情况如同“血流成河”，如再紧缩，博物馆将无法再举办更多展览或表演，但也强调不会向政府索取资源，以避免和其他民生项目“抢资源”，而是希望能通过善用西九的土地资源改变现状。

唐英年说，西九管理局已向文化体育及旅游局提交具体方案，其中包括短、中、长期计划，现正等待文体旅局批准。至于方案详情，他表示，如获批准，会再向公众宣布。

唐英年表示，自己曾在任香港财政司司长的四年中，将超过500亿（港元，下同，约86.6亿新元）赤字转为1000多亿盈余。他笑称，“未来十多年的财政司司长都未见过财赤两个字怎么写”，并希望向公众公布西九未来发展方案时，能获得支持。

对于未曾公布细节的用地方案，香港中文大学新亚书院副院长、刘佐德全球经济及金融研究所常务所长庄太量指出，如果方案涉及卖地，因担心外界推测西九文化区转为商业化，政府恐怕需要多考虑。若仅是租赁，相信会批得更快。

庄太量认为，建住宅并不能维持长期盈利，建商场又与附近其他商场过于雷同，因此他提议西九可以考虑建酒店，并以短中期形式出租。