网传曾开赌场被判刑 举报新东方补课网红：近期会回应

网红“铁头”因举报杭州新东方违规补课备受争议。有网民爆料其曾因开设赌场和非法拘禁被判刑。铁头星期五（8月18日）回应媒体称，针对网上的传言，他近期会予以公开回应。

根据极目新闻报道，在短视频平台上拥有330多万粉丝的博主“铁头惩恶扬善（铁头）”因举报新东方违规补课，站上舆论风口浪尖。有网民爆料称，“铁头”本名为董某明，曾因开设赌场和非法拘禁被判刑。

报道引述中国裁判文书网2015年11月公布的一则湖南省郴州市中级人民法院作出的二审刑事裁定书显示，被告人董某明，系浙江省岱山县人，因犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金4万元（人民币，下同，约7454新元）；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金4万元。

而2016年12月的一则董某明减刑裁定书显示，罪犯董某明在刑罚执行期间，能认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，对其减去有期徒刑一年，刑期自2015年1月26日起，至2017年5月23日止。

报道指出，网红“铁头”2023年5月发布的一段短视频中，曾露出过购买火车票的相关订单，显示其姓名为董某明，身份证开头前六位为330921。经查询发现，该身份证号归属于浙江省舟山市岱山县。

针对开设赌场和非法拘禁被判刑的相关传言，“铁头”本人星期五接受媒体查询时，并未正面作出回应，只是表示他近期会在网络上予以公开回应，“现在网上有三到五个版本在流传，我会采取自己的措施，公开回应这个事情。”