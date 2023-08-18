上海邮轮业恢复试点复航以来船票销售收入超3亿人民币

上海市商务委主任朱民星期五（8月18日）上午介绍说，国际邮轮试点复航以来，上海邮轮产业实现船票销售收入超3亿元（人民币，下同，约5600万新元）。

根据澎湃新闻报道，朱民在上海市政府新闻办当天举行的新闻发布会上介绍，上海在中国率先开启邮轮母港运营以来，始终以占全国50%以上的市场份额位居首位，是中国唯一实现邮轮研发建造、邮轮运营、港口服务全产业链覆盖的城市，成为邮轮经济发展的“全国样板”。

朱民介绍，今年3月，中国交通部印发《国际邮轮运输有序试点复航方案》以来，上海积极推动国际邮轮复航试点。试点复航以来，邮轮经济整体呈现加速回暖、后劲趋强的良好势头。蓝梦之星邮轮和招商伊敦邮轮相继复航以来，已成功运营21个航次，累计接待游客2.6万人次。

据介绍，首艘中国产大型邮轮“爱达·魔都号”圆满完成首次海上试航，将于2024年正式首航。首艘国产大型邮轮的设计建造和自主运营，标志着中国邮轮已形成全产业链发展模式。皇家加勒比国际游轮、MSC地中海邮轮宣布2024年回归上海开启母港运营，目前销售情况良好。海达路德探险邮轮公司在上海设立办事机构。

朱民还说，相关各区立足自身优势，相继出台支持政策。宝山区政府、虹口区政府以及浦东新区政府等都相继发布文件，支持邮轮业务发展。据统计，试点复航以来，邮轮产业已实现船票销售收入超3亿元，船供物资消费约1亿元，带动邮轮港口出入境免税店消费约350万元，整体新增就业岗位超4000个，预计到2024年将新增就业岗位约2万个。