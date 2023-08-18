蒋万安赴双城论坛：两岸关系越紧张越需沟通

台北市长蒋万安将于8月底赴上海参加双城论坛，对此他表示，两岸关系越紧张越需要沟通，而双城论坛正是一个重要的交流平台。

据《自由时报》报道，蒋万安星期五（8月18日）上午前往视察万大线第一期工程北市段前接受媒体采访时确认，自己会去今年首次恢复实体举行的双城论坛，并一定秉持着对等、尊严、善意、互惠的原则，进行城市之间的交流。

蒋万安说，从2010年开始到现在，此论坛总共举办13次，每一次就城市间的施政交流相互学习，彼此借镜，都有实质的进展，最重要是可以透过这个平台就很多市政议题交换意见。

被问到是否会见上海市长跟大陆国台办主任时，蒋万安表示，依照惯例，会和上海市政府代表见面，也安排了许多市政参访，包括参观上海的托老托幼、图书馆、环境能源交易所及共享单车，去看看上海市政目前推动的成果。

媒体追问是否是“市长对市长”的层级会面时，蒋万安未正面回应，只是强调“我们会和上海市政府的代表见面”。

被问到是否担心选前到中国大陆出访会影响选情时，蒋万安说，这就是依照惯例行城市之间的交流，台湾陆委会也明确表示支持台北上海双城论坛举办，并会给予适当的协助。

针对台湾民进党北市议员质疑他在大陆预告南中国海军演时还要参加双城论坛，蒋万安表示，在整个大环境越困难的情形之下，双城论坛就必须扮演一个非常重要的交流角色，“也就是说当两岸形势越紧张，我们越需要沟通交流，而双城论坛正是扮演这样子的平台”。

蒋万安重申，台湾民众都不希望看到兵凶战危，大家都希望两岸和平繁荣，“这是我坚定的立场，也是台湾民众的心声”。

台北市长蒋万安将率团于8月29日至31日赴上海参加“2023双城论坛”，并进行市政交流参访。本次论坛的主题是“新趋势、新发展”，由台北市政府资讯局以“技术开源、共益城市”及上海市经济和信息化委员会以“智慧城市、数字经济”为主轴，分别进行一场主题演讲。