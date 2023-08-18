一项调查报告显示，中国主要城市平均通勤时耗为36分钟，职场新人通勤距离更长。

据澎湃新闻报道，《2023年度中国主要城市通勤监测报告》（以下简称《报告》）星期五（8月18日）在中国城市规划设计研究院发布。

《报告》由住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室、中国城市规划设计研究院、百度地图联合发布，选取45个中国主要城市，汇聚9000万人的职住通勤数据，延续通勤时间、通勤空间、通勤交通三个方面的九项指标，呈现2022年中国城市职住空间与通勤特征变化。

《报告》显示，中国主要城市仍有超过1400万人承受极端通勤，60分钟以上通勤人口比重12%，同比持平。其中，超大城市极端通勤人口比重达到17%、特大城市11%。

中国主要城市中单程平均通勤时耗36分钟，北京单程平均时耗47分钟，仍是通勤时耗最长的城市。上海、重庆、青岛单程通勤时耗超过40分钟。这也是青岛首次突破超过40分钟。

在大学毕业生增量最多的16个城市中，25岁以下职场新人平均通勤距离普遍更长，高于城市平均水平5个百分点。在上海、重庆，职场新人平均通勤距离超过10公里，北京最长达到12.1公里。

从《报告》来看，职场新人更依赖轨道交通。16个典型城市中，27%的职场新人职、住均在轨道车站800米覆盖范围内，高于城市平均水平3-5个百分点。