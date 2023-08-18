李玟“被欺负”录音曝光 《中国好声音》母公司股价大跌

网传上月去世的歌坛天后李玟生前控诉在《中国好声音》受到不公平待遇的录音星期四（8月17日）晚曝光后，《中国好声音》母公司星空华文股价在星期五（8月18日）大跌超20%。

据每日财经新闻报道，针对李玟录音事件，《好声音》官方微博星期四晚上发声明回应，称录音为“恶意剪辑”，并对此行为表达强烈的谴责，同时表示“出于对逝者的尊重，我们不再对此事过多解释”。

不过隔天，《中国好声音》母公司星空华文股价就大跌超20%，截至目前，报99港元（约17.17新元），总市值为391.4亿港元。

据南方周末报道，《中国好声音》在11年前一度是中国最火的综艺，它是由浙江卫视联合星空传媒旗下灿星制作打造的励志专业音乐评论节目，然而现在听说《中国好声音2023》播出后，不少人的反应可能是“这个节目居然还在播？”

虽然《中国好声音》的收视率和口碑逐年下降，但截至目前，《中国好声音》依旧是星空华文旗下最大的综艺IP。作为一家综艺节目收入占比达80%以上的公司，热门综艺IP的营收能力下滑将直接影响公司的业绩。

星空华文去年的营收为8.73亿人民币（下同，约1.64亿新元），同比减少22.5%。这已经是公司收入连续下降的第四个年头，和2019年的18.07亿元相比，星空华文目前的营收规模已经缩减52%。

近三年来，星空华文的综艺节目IP运营及授权收入同比分别减少18.7%、19%、20%，王牌IP的吸金能力正在加速变弱。

在星期四曝光的录音中，李玟控诉《中国好声音》因为她说出赛制不公的真相，不仅要她离开，还在总决赛整她。制作单位当时先是要叫保安把她赶出去，还对她动手，“感觉到她抓我的衣服，把我拉下来”。

录音还说，在总决赛的录影中，李玟事前已告诉制作单位，她腿受伤无法站太久，但不想拄拐杖或坐轮椅，所以希望让她的队内学员王泽鹏合唱时站她旁边，做她的支撑。制作单位说好，没想到真正录影时却刻意把学员叫走，害李玟撑不住跌倒，李玟哭诉：“28年做一个歌手，站在台上被人侮辱，被欺负，有人在乎这个感受吗？”