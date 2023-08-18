被指在中建岛修简易机场 中国外交部：报道与事实不符

针对美国媒体引用卫星图片称，中国近几周正在具主权争议的西沙群岛中建岛修建一个简易机场的报道，中国外交部发言人汪文斌星期五（8月18日）回应说，相关报道与事实不符。

美国“动力”（The Drive）网站8月15日报道说，卫星影像显示，中国近几个星期来，在南中国海实质控制的中建岛上兴建飞机跑道。中建岛位于西沙群岛，距离越南最近，越南也声称拥有中建岛主权。有记者在星期五举行的中国外交部例行记者会上寻求证实。

汪文斌回应说，首先要指出的是，相关的报道和事实不符。他补充说，中建岛是中国西沙群岛的一部分，是中国的固有领土，中方在本国领土上开展建设活动正当合法，无可非议。

美国媒体在报道中还说，卫星影像显示，除跑道外，还有一处包括水泥厂在内的庞大新工作区，这都在上个月内冒出。中建岛先前除了装有两个雷达护罩，还有几面中国国旗的观测站，以及一个小港和直升机停机坪。

报道引述分析认为，新建的跑道可能是用来部署短场起降（STOL）固定翼军机，同时还能容纳直升机，这将大幅改善西沙群岛最西部有人居住区的后勤。

据报道，跑道最可能的用途是部署中空、中/长航时型无人机。分析认为，跑道还可能近一步扩建，但除非扩建中建岛，否则无法超过3100英尺（约945公尺）。