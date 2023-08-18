郭台铭邀谈合作 侯友宜：曾亲访三次不得其门而入

鸿海创办人郭台铭想邀请台湾民众党总统参选人柯文哲、国民党总统参选人侯友宜喝咖啡、谈合作，侯友宜回应此事时则说，曾三次拜访郭台铭，却不得其门而入。

据《自由时报》报道，郭台铭星期四（8月17日）出席前云林县长张荣味举办的主流民意大联盟云林旅外乡亲后援会餐会时，通过引用《三只小猪》的故事，呼吁在野党合作，同时希望邀请柯文哲与侯友宜参加主流民意大联盟，一起喝咖啡，在主流民意的大框架下好好谈谈，彼此合作。

侯友宜星期五（8月18日）回应此事时说，在5月17日接受国民党征召成为参选人后，曾三次登门拜访郭台铭，却不得其门而入。他表示，郭台铭如今约喝咖啡，需展现更大的诚意才会再次拜访。

郭台铭后于星期五中午受访时说，“过去的就让它过去”，并表示，他所抛出的构想，就是如果大家共同的目标是要换执政党、换人来做，怎么做就需要目前有意竞争的参选人，守着民意大于党意、公益大于私利的原则，能够坐下来谈，商量如何团结合作。

郭台铭强调，至于谈的结论是什么，他不预设立场，也没有非要怎样不可，只要让台湾达到政党轮替、重新定位、追求和平、走上经济繁荣。若理念相同，自然会找出更有智慧的办法，选出最理想的候选人。

郭台铭表示，他是个有执行力的人，不会坐在办公室里看，反而更愿意到现场去学，所以等时机到了，他会向大家宣布自己下一步的计划。