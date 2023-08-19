中国调降证券交易经手费 研究延长股市交易时间

中国证监会星期五（8月18日）在盘后宣布，8月28日起调降证券交易经手费，也正在研究适当延长股市、债市交易时长。

中国证监会官网星期五傍晚发布“证监会有关负责人就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问”，提出多项刺激股市措施。

在优化完善交易机制、提升交易便利性方面，证监会有关负责人指出，目前已宣布降低结算备付金缴纳比例，降低股票基金申报数量要求，研究将ETF（指数股票型基金）引入盘后固定价格交易机制，推出创业板询价转让和配售减持制度。

证监会下一步将推出的措施包括，降低证券交易经手费，同步降低证券公司佣金费率；进一步扩大融资融券标的范围，降低融资融券费率，将ETF纳入转融通标的；完善股份减持制度，加强对违规减持、“绕道式”减持的监管，同时严惩违规减持行为；优化交易监管，增强交易便利性和畅通性，提升交易监管透明度。适时推出程序化交易报告制度；研究适当延长A股市场、交易所债券市场交易时间。

证监会同时宣布，证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。

其中，沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费降幅达30%；北交所在2022年12月调降证券交易经手费50%的基础上，再次将证券交易经手费标准降低50%。据测算，本次上交所降低股票交易经手费标准预计每年将向市场让利约28亿元（人民币，约5.2亿新元）。

目前中国A股交易时间在周一到周五分为上午和下午两个时段，共四小时整，上午时段为9：30-11：30，下午时段为13：00-15：00。