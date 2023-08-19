四川雅安一医院副院长主动投案

中国本轮医疗反腐持续发酵之际，四川省雅安市雨城区纪委监委星期五（8月18日）通报称，雅安市中医医院党委委员、副院长谭慧涉嫌严重违纪违法，主动投案，经雅安市纪委监委指定管辖，雅安市雨城区纪委监委正对其进行纪律审查和监察调查。

根据官方简历显示，今年47岁的谭慧担任雅安市中医医院副院长一职已有14年。

谭慧是四川荥经人，在职大学学历。1997年7月参加工作，2005年7月加入中国共产党。她曾在雅安市第二人民医院工作，担任过该院办公室副主任、主任等职。2009年10月，谭慧获任雅安市中医医院副院长，并于2015年11月起任雅安市中医医院党委委员、副院长，直至此番通报被查。

公开资料显示，雅安市中医医院起源于1951年，是以中医药为特色，中西医结合，学科专科齐全，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等中医医院。

在雅安市纪检监察部门通报谭慧主动投案三天前，当地召开了四川省委第八巡视组巡视雅安市工作动员会。

据雅安日报报道，根据四川省委巡视工作统一部署，省委第八巡视组巡视雅安市工作动员会8月15日召开。据悉，省委巡视组将在雅安市工作2个月左右，巡视组受理信访时间截止到10月28日。本轮巡视首次启用“码上巡”综合管理平台，干部群众可以通过扫描向社会公开的“二维码”，在现场巡视期间便捷提交信访举报和问卷调查。

根据省委巡视信访工作办法规定，巡视组主要受理反映市委领导班子及其成员、省委管理的其他干部及下一级主要负责人、重要岗位领导干部（含已离退休、已调离）问题反映的来信、来电、来访，重点是关于违反“六项纪律”等方面的举报和反映。其他不属于巡视受理范围的信访问题，将按规定转交雅安市和有关部门处理。

中国医疗反腐风暴持续升级。今年8月以来，中国各地每天都有医疗系统干部被官方通报落马的消息，包括星期一被通报的贵州贵阳市第一人民医院原院长张云强，以及安徽儿科血管疾病专家都鹏飞。中国全国今年被查的医院书记、院长人数由此升至178名。