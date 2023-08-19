港府反对欧盟委员会报告抹黑污蔑

香港特区政府对欧洲联盟（欧盟）委员会发表关于香港维护国家安全、保障人权等方面的报告，表达强烈不满和坚决反对，认为这份报告内容属于无理攻击和污蔑抹黑。

港府星期五（8月18日）在官网发布声明，作出上述回应。

港府在声明中说，重申香港坚决维护国家主权、安全和发展利益，全面准确贯彻“一国两制”方针的最高原则。港府强烈敦促欧盟认清事实，遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。

港府说，国家安全属于中央政府事权，每个国家都有责任和权利维护其国家安全，港府坚决反对欧盟通过上述报告一再恶意诋毁《香港国安法》，并强烈不满欧盟对《香港国安法》实施让广大香港市民生活和经济活动恢复正常、营商环境恢复的实况熟视无睹。

港府强调，香港执法部门一直根据证据、严格依照法律，以及按有关人士、机构或组织的行为而采取执法行动，与其政治立场、背景或职业无关。

保障权利和自由方面，港府指出，自《香港国安法》实施以来，香港传媒环境蓬勃依然。一如既往，传媒可以依法行使其新闻自由。只要不违法，传媒评论和批评政府施政的自由并无受到限制。

港府重申，任何外国或外部势力诋毁香港情况，试图破坏香港繁荣稳定，只会自暴其短，理屈词穷，绝不会得逞。港府定当继续坚定履职，致力确保“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针实践行稳致远。

另据路透社报道，欧盟委员会发表的2022年度世界人权与民生报告，当中提到香港的民主原则、自由和自治权在去年持续受到侵蚀。报告指出，香港的高度自治权及港人的权利和自由至少于2047年之前理当受到保护，但这些在2022年持续受侵蚀，相关发展令人进一步怀疑中国大陆对“一国两制”原则所作的承诺。

报告也指出，去年是《香港国安法》广泛实施的一年，对香港民主派人士与民主派政治人物的审判持续加剧。目前香港有许多自由派人士涉及的案件正等待审讯，包括47人初选案、前支联会成员案、《苹果日报》创办人黎智英案等。