王毅致电法外长科隆纳：中国对欧政策保持稳定连续性

中共中央政治局委员、外交部长王毅星期五（8月18日）同法国外长科隆纳通电话时说，中国对欧政策保持稳定性连续性，支持法方继续推动欧盟坚持战略自主，在中欧关系中发挥积极引领作用。

根据中国外交部网站星期五晚发布的新闻稿，王毅表示，今年以来，中法关系保持良好发展态势。法国总统马克龙今年4月访华取得圆满成功，两国元首进行深度战略沟通，为双边关系发展擘画了蓝图。

王毅说，明年是两国建交60周年，也是中法文化旅游年和巴黎“奥运年”。中方愿同法方以此为契机，落实好两国元首共识，全面重启各领域各层级交往，把疫情造成的损失补回来，推动中法全面战略伙伴关系达到新的高度。

王毅指出，中国对欧政策保持稳定性连续性，始终视欧洲为多极化世界中的重要一极，支持法方继续推动欧盟坚持战略自主，在中欧关系中发挥积极引领作用。

中国外交部的新闻稿还说，科隆纳对中国近期遭受洪涝灾害表示诚挚慰问，强调法国、欧洲都将坚持战略自主，反对世界走向分裂，不接受“脱钩断链”，希望构建多极、平衡的和平世界。法方珍视法中友好，高度重视两国元首达成的重要共识，愿以两国建交60周年为契机，深化各领域务实合作，打造互利共赢的双边关系，推动欧中关系取得更大发展，为国际和平稳定作出贡献。

双方还就乌克兰、尼日尔等共同关心的国际和地区问题交换了意见。