黎智英涉违反国安法案押后至12月中开审

香港壹传媒创办人黎智英被控违反《香港国安法》案件原定9月25日开审，星期五（8月18日）在高等法院进行审前复核后，法官商讨论后决定押后至12月18日开审。

综合《星岛日报》《大公报》等港媒报道，《香港国安法》指定法官杜丽冰星期五开庭时说，三名主审法官经讨论后认为上述案件需延后至12月18日开审，让各方有更充分时间准备此案，以及让主审法官之一的李运腾及控方完成审理目前正进行的47人涉组织和参与非法35+初选案。

控方及《苹果》相关公司不反对审期押后，但辩方称需与资深大律师彭耀鸿商议档期后，才能确认开审日期。目前，根据香港司法机构网页显示，黎智英案定在12月18日开审，暂定审期80日。

黎智英目前被控两项串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，以及一项串谋刊印及复制煽动刊物罪共三罪，另一项勾结外国或者境外势力危害国家安全罪则获存档法庭。案件由《香港国安法》指定法官杜丽冰、李素兰和李运腾审理。

杜丽冰说，三名法官考虑到控方及法官李运腾均在处理非法初选案，经讨论后决定审讯可押后至今年12月18日开审，圣诞新年休假则订在今年12月22日至明年1月1日，让各方有更多时间准备案件。

控方律政司副刑事检控专员周天行、代表三家《苹果》相关公司的大律师王国豪均支持案件押后，但代表黎智英的辩方大律师关文渭指出，辩方主力、资深大律师彭耀鸿明年1月至3月须处理其他案件，故需要再联络讨论迁就档期。

杜丽冰说，审讯预计需时约80天，只希望案件尽快审理，不希望审讯再押后。