解放军东部战区台岛周边联合演训：对“台独”分裂势力严重警告

中国大陆解放军东部战区星期六（8月19日）在台湾周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，称这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。中共中央台办负责人同日狠批台湾副总统赖清德“过境”访美，指赖清德恬不知耻“倚美谋独”。

据“东部战区”微信公众号消息，解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校宣布，东部战区星期六位台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训。

施毅指出，此次联合演训重点演练舰机协同、夺取制权等科目，检验战区部队联合作战实战能力。他并强调，这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

据央视新闻客户端报道，东部战区联合作战指挥中心下达行动指令后，战区海军多艘驱逐舰、护卫舰、导弹快艇，战区空军歼击机、预警机、干扰机编队，火箭军常导火力单元等任务兵力，快速向预定区域机动集结，展开作战部署。在多源情报信息支撑下，各作战平台根据任务编组，体系出击、协同行动，按计划抵达台岛周边海空域，进行多方向、立体式、长时段抵近慑压，塑造全向围岛进逼之势。

央视新闻发布解放军东部战区联合战备警巡的视频，称各作战平台在台湾周边海空域多方向抵近慑压，塑造全向围岛进逼之势。（央视新闻视频截图）

报道还称，在同步组织的联合演训中，驱护舰艇采取高速机动和隐蔽接敌方式占领有利阵位。在任务海域待机的导弹快艇，联合岸导突击群和电子对抗、观通部队，对“敌”机动目标实施全时追瞄。制空作战编组全力夺取制空权，协同水面舰艇袭打“敌”侦巡舰机。

另据新华社报道，中共中央台办负责人星期六发表谈话说，赖清德以参加巴拉圭总统就职仪式为由“过境”访美，接受美国彭博社专访，公然散布“台独”言论，在巴拉圭期间与美国高官公开见面，是恬不知耻“倚美谋独”。

负责人指民进党顽固坚持“台独”立场，始终“倚美谋独”挑衅，甘当美西方反华势力遏华棋子，出卖民族利益。负责人说，赖清德向来顽固坚持“台独”立场，罔顾岛内要和平、要发展、要交流、要合作主流民意，频频抛出“台独”分裂谬论，制造两岸对立对抗，鼓噪加紧备战。此次更是打着“过境”的幌子，窜美卖台，骗取选票。其所作所为充分证明，其人是不折不扣的“‘台独’工作者”、彻头彻尾的“麻烦制造者”，只会将台湾推向兵凶战危的险境，给广大台湾同胞带来深重祸害。

负责人表明，北京愿意为和平统一创造广阔空间，但决不为各种形式的“台独”分裂活动留下任何余地，将采取坚决措施惩戒“台独”分裂势力及其行径，坚决维护国家主权和领土完整。同时也正告美方，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题。任何人任何势力都不要低估中国政府、中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。

赖清德上周出访南美洲邦交国巴拉圭，来回过境美国纽约和旧金山，星期五凌晨4时30分抵达台湾桃园国际机场，结束七天六夜行程。

北京此前多次反对赖清德过境美国，批判他是倚美谋独、搞分裂的麻烦制造者。

东部战区星期四（8月17日）中午于微博发布战训MV《阅海峡》，并附上“全时待战，随时能战。东部战区官兵坚决捍卫国家主权和领土完整”的文字。

大陆官媒《环球时报》引述台湾问题专家指出，上述MV是对活动频频的“台独”分裂势力的警告。