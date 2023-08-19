台湾今年经济成长下修至1.61% 为八年新低

台湾行政院主计总处公布的最新经济预测，将台湾今年全年经济成长率下修至1.61％，写下八年新低。

据台湾《中国时报》报道，台湾行政院主计算总处星期五（8月18日）公布上述预测。此预测相对于5月预测的2.04％，下修了0.43个百分点，创八年来新低。

台湾行政院主计长朱泽民分析，全球终端市场需求疲软，产业链库存调节时间拉长，影响台湾出口动能；朱泽民以第一季主要产业产能利用率为例分析，晶圆半导体、记忆体产能利用率跌到仅剩60%、50%，当企业有闲置产能，投资就会显得保守，这也说明了民间投资大幅下修至负成长5.93%的原因。

对于景气展望，朱泽民说，不要只看各季GDP年增率，若从季增折成年率（saar）来看，第一季呈负2.88%，但到第二季至第四季分别为5.62%、11.33%及7.31%，意味景气从第二季开始转折，台湾经济情势可用“柳暗花明”来形容。

台湾行政院主计总处星期五也公布明年经济预测为3.32％。主计总处综合统计处长蔡钰泰说，民间消费仍是贡献主力，台湾民众内需消费稳定成长；现在期待制造业库存消化、终端需求回温，再加上人工智慧（AI）、车用电子等新兴应用持续扩展下，预测台湾商品出口4594亿美元（约6240亿新元）、年增5.9%，民间投资也有3.55%成长。

台湾民众最关心的物价，主计总处预测今年全年消费者物价指数（CPI）增2.14％，明年预测降至1.58%，可望创近四年来最低。朱泽民解释，主要黄豆、小麦、玉米价格跌幅大，约有20%左右，几乎回到俄乌战争前的水准，而国际油价每桶平均82.8美元，虽较高但相较过去的每桶100美元低，通膨压力减缓。