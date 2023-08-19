中国多地发文鼓励错峰分期休假

中国发改委7月31日发布《关于恢复和扩大消费的措施》提出全面落实带薪休假制度后，多地发文鼓励错峰休假、分期休假。山东近期印发文件提出，要全面落实带薪休假制度，鼓励错峰休假、弹性作息，促进假日消费。

根据中国新闻网星期六（8月19日）报道，山东此次发布的《关于进一步提振扩大消费的若干政策措施》中明确提出，全面落实带薪休假制度。文件还提到鼓励景区结合实际实施一票多次多日使用制，更好满足游客多样化需求。创新夜间文旅消费场景，年内打造20家省级夜间文旅消费集聚区等。

报道指出，2008年1月施行的《职工带薪年休假条例》明确，职工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。并规定了具体的休假天数。

此后，“落实带薪休假制度”连续写入多年的政府工作报告。中国国务院办公厅此前发布的多个促消费相关文件中，也均提到落实带薪休假。据中新财经此前不完全统计，至少已有河北、江西、重庆、甘肃、青海、辽宁、安徽、陕西、福建、广东、浙江、内蒙古、湖北、山西、河南、云南等十余省份，在出台的促进旅游投资和消费的实施意见中，提到要落实带薪休假制度。

不过，报道也指出，虽然带薪休假有利于带动消费，但实际操作过程中，带薪休假并没有得到很好的落实。

2020年8月，人社部在对十三届全国人大三次会议建议的答复中曾提到，近三年人社部开展的60个城市人力资源和社会保障基本情况调查数据显示，所在单位实行带薪年休假制度(不含可放寒暑假的单位)且具备休假条件(工作满1年)的职工中，能够享受带薪年休假的人数比例为60%左右。

这也意味着将近一半的人并不能享受带薪年休假。对此，人社部给出的主要原因为：带薪年休假制度及其理念宣传不够；企业职工休假带来岗位人员空缺以及用工成本增加，影响企业落实带薪年休假制度的主动性；一些职工怕影响就业岗位、工资收入、职级晋升等不敢提、不愿休。