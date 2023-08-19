大陆官媒批赖清德：“台独”西洋镜碎了一地

针对台湾副总统赖清德刚结束的“过境”访美行程以及接受彭博社专访相关言论，中国大陆官媒新华社星期六（8月19日）发表评论文章指出，虽然其精心装扮、卖力演出、大玩骗术，这出西洋镜还是碎了一地。世人更加认清其不折不扣的“‘台独’工作者”、彻头彻尾的“麻烦制造者”真面目，更加警惕其假“和平”、真“台独”的欺骗性与不可测、不可控的危险性。

文章说，赖清德上世纪90年代进入政坛以来，始终高调宣扬“台独”，扮演“急先锋”，借此谋得“深绿”势力青睐，被捧为“台独金孙”，在权位上得以平步青云。今年以来却“话风”突变：先是造出“和平保台”假词，欲盖“抗中保台”的真标，又投书外媒，抛出所谓“和平繁荣四大支柱”论，原因是他有了更看重的“身份”——2024年台湾总统选举民进党参选人。

文章说，“台独”意味着战争，而台湾民众畏战望和。盼着“上位”的赖清德心里清楚，“台独”是“票房毒药”。 赖清德一番“操作猛如虎”，但一言以蔽之就是一个“骗”字，灵魂深处那个“‘台独’工作者”的本性难移。

文章提到，赖清德“过境”访美前接受彭博社专访，通过外媒大搞“政治行销”，指出这篇专访稿，宛若“台独自白书”。

文章指出，第一，赖称“事实是台湾已是主权独立国家”“两岸互不隶属”“中国想并吞台湾”，这毫无疑问是赤裸裸的“台独”言论。台湾问题的历史经纬清清楚楚，台湾是中国一部分的法理事实明明白白。两岸虽尚未统一，但中国的主权和领土完整从未分割也决不允许分割，台湾是中国领土的一部分的地位从未改变也决不允许改变，这才是国际社会公认的事实和法理，赖清德贩售的邪说根本站不住脚。

其二，赖诬指“中国挑起两岸情势紧张”“中国意图改变以规则为基础的国际秩序”，还标榜自己的“责任就是维护台海现状”。文章说，2016年以来，民进党公然贩卖“两国论”，企图破坏两岸同属一个中国的事实，还勾连外部势力谋“独”挑衅，其才是台海和平稳定的最大乱源，才是地区繁荣发展的现实威胁，这是任何粉饰狡辩都颠倒不了的。

其三，赖大肆渲染“中国威胁”，声称“台海问题是国际性问题”“国际红线即台湾红线”，企图将台湾问题这个中国内政“国际化”，兜售台湾作为外部势力遏华棋子的“价值”，乞求外人的“保护”和“支持”。这个“倚外谋独”、挟洋自重的旧戏码，进一步暴露了其为谋取政治私利，媚外求荣、卖台祸台的险恶用心。

文章质问，沉迷权欲的赖清德，处心积虑编造“台独”欺世谰言，不念台湾民众利益福祉，这样的政客可信吗？

文章最后强调，“台独”与台海和平稳定水火不容，与台湾同胞切身利益背道而驰。当前两岸关系正面临和平与战争、繁荣与衰退两条道路、两种前景的重大抉择。文章呼吁台湾同胞能够擦亮眼睛，明辨祸福，把自己的前途命运掌握在自己手中。

赖清德上周出访南美洲邦交国巴拉圭，来回过境美国纽约和旧金山，在他星期五返回台湾结束七天六夜行程后，中国大陆解放军东部战区星期六在台湾周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，称这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

中共中央台办负责人同日狠批赖清德“过境”访美，指赖清德恬不知耻“倚美谋独”。