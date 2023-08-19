台军方批解放军台海演训：坐实军事扩张霸道本质

台湾国防部强烈谴责中国大陆解放军在台海周边举行联合演训，指此不理性挑衅行为无助维持台海和平稳定，坐实其军事扩张霸道本质。

综合台湾《联合报》和东森新闻云报道，针对大陆解放军东部战区星期六（8月19日）宣布，在台湾周边组织海空联合演训，台湾国防部发言人孙立方回应，对此种不理性的挑衅行为表达强烈讉责，将依台军经常战备时期突发状况处置规定派遣适切兵力应对，以实际行动守护自由民主，捍卫“中华民国主权”。

孙立方指出，近年来中国大陆持续派遣军机、军舰袭扰，已对区域安全造成实质侵害。这次借故发动军事演习，不仅无助台海和平稳定，更凸显其穷兵黩武心态，坐实军事扩张霸道本质。

孙立方强调，面对大陆军方一再进逼，台军全体官兵严阵以待，秉持备战不求战、应战不避战的坚强意志，有能力、有决心、有信心确保台湾安全。同时吁请台湾民众在两岸情势严峻时刻，扮演坚实后盾、凝聚团结共识，军民齐心构建防卫作战关键力量，共同守护美丽家园。

台湾副总统赖清德上周出访南美洲邦交国巴拉圭，往返过境美国纽约和旧金山，星期五凌晨4时30分抵达台湾桃园国际机场，结束七天六夜行程。

中国大陆解放军东部战区星期六在台湾周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，称这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。

中共中央台办负责人同日批赖清德“过境”访美，指赖清德恬不知耻“倚美谋独”。中国大陆官方通讯社新华社星期六也发表评论文章，批赖清德精心装扮、卖力演出、大玩骗术，让世人更认清他不折不扣的“‘台独’工作者”真面目。