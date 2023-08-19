小鹏汽车二季度净亏超预期扩大至28亿人民币

中国电动车企业小鹏汽车第二季度净亏损为28亿元（人民币，下同，约5.22亿新元），同比增加3.8%，环比增加20%，超过了市场预期的净亏损21.71元。美股开盘一度跌超8%。

根据澎湃新闻报道，小鹏汽车星期五（8月18日）发布2023年第二季度财报。财报显示，今年第二季度，小鹏汽车营收为50.6亿元，同比下滑31.9%，环比上升25.5%；净亏损为28亿元，同比增加3.8%，环比增加20%。

在毛利率方面，2023年第二季度小鹏汽车的汽车毛利率为-8.6%，而2022年同期为9.1%，2023年第一季度为-2.5%。

小鹏汽车方面表示，汽车利润率的下滑原因主要是G3i相关的库存减记和库存购买承诺亏损，对2023年第二季度的车辆毛利率产生了4.5个百分点的负面影响；此外，促销活动增加、新能源汽车补贴结束等也影响了毛利率。

第二季度，小鹏汽车共交付新车2.32万辆。小鹏汽车方面预计第三季度交付车辆数量为3.9万辆至4.1万辆。

小鹏汽车CEO何小鹏在财报电话会上表示，将在四季度冲击公司月交付2万辆的目标。

对于有分析师在财报电话会议上提问小鹏汽车管理层如何看待车市降价，以及是否会跟进降价的问题，小鹏汽车方面高管并未直接回复提问，但没有对降价促销表示出否认态度。

有高管表示，友商对价格的调整没有影响小鹏销量，总体而言，可以保持很好的市场位置。因为在G6定价时，已经预料到了价格压力，目前没有看到不利因素。

多位高管强调说，小鹏目前的策略是确保公司尽快恢复增长和规模。

从汽车交付数据来看，小鹏汽车正在回暖。今年第二季度，小鹏汽车共交付新车2.32万辆，虽然在造车新势力中仍处劣势，但比第一季度的1.82万辆增长了27.3%。

7月中旬，被外界称作小鹏汽车“救命稻草”的小鹏G6车型交付，官方披露的数据显示，其7月销量为3900辆。得益于G6、P7i等新车型销量提升，7月小鹏交付数据已回暖至1.1万辆，为今年以来最高。

何小鹏在财报电话会上表示，预计9月G6车型的交付量将会显著提升，带动公司月交付突破1.5万辆。第四季度，要冲击G6单月交付过万的目标。随着G6的爬坡，以及车型更丰富，将在四季度冲击公司月交付2万的目标。