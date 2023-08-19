港警国安处带走与罗冠聪有关女子问话

香港警务处国安处星期五（8月18日）带走一名与被通缉海外港人罗冠聪有关的女子问话。

据《明报》报道，香港警务处国安处7月初悬红通缉涉违反《香港国安法》的八名海外港人，包括前香港众志创党主席罗冠聪。香港警务处国安处星期五带走女子余志欣调查，她被指为罗冠聪的“在港相关联系人”。

据了解，香港警务处国安处正调查她是否与罗冠聪及其团伙有任何形式的联络、是否金钱往来等。余志欣星期五未被捕，获准离开警署。

警方回复称，国安处星期五在港岛区带走一名女子调查，涉嫌协助在逃人继续从事危害国家安全行为。警方不排除有其他拘捕行动，将按实际情况依法处理。

据了解，49岁的余志欣被指与香港众志关系密切，也被称为前众志秘书长黄之锋的“干妈”。国安处星期五突击搜查余位于北角区的单位，并带她回警署助查。罗冠聪早前涉嫌干犯煽动分裂国家罪及勾结外国或境外势力危害国家安全罪被国安处悬红通缉。

香港警务处国安处上月起陆续带走八名被悬红通缉者的在港家人协助调查，截至星期五至少曾会见19人，包括罗冠聪父母及兄长、蒙兆达兄嫂及侄儿、郭荣铿父母及兄嫂、袁弓夷前妻与四名子女和媳妇、郭凤仪父母，以及星期五被带走的余志欣。八名被通缉者中剩许智峰、任建峰和刘祖迪的家人暂无消息称被国安处带走调查。