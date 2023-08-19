中国证监会回应“IPO再融资全面放缓”：科学合理保持常态化

近日关于首次公开募股（IPO）审核放缓、再融资暂缓的消息在市场流传。中国证监会星期五（8月18日）回应，始终坚持科学合理保持IPO、再融资常态化，同时充分考虑二级市场承受能力，加强一、二级市场的逆周期调节，更好地促进一二级市场协调平衡发展。

根据澎湃新闻报道，证监会有关负责人说，“市场会感受到这种变化”，实现资本市场可持续发展，需要充分考虑投融资两端的动态积极平衡。没有二级市场的稳健运行，一级市场融资功能就难以有效发挥。

中共中央政治局7月24日召开会议指出，要活跃资本市场，提振投资者信心。市场对于A股接下来会出台哪些改革措施出现了颇多传闻。

部分声音认为，新股发行数量过多，“吸血较多”，从而对市场造成了冲击，并认为暂停IPO可以减小抽血效应，并以此来维护资本市场运行稳定。近几个月以来，IPO节奏放缓之后，有关“暂停IPO”的传闻在市场上广为流传。

报道指出，相关小作文包括“IPO申报暂缓”、“第五套标准暂停”“新能源与储能行业不批准上市”等。7月IPO淡季正常的“0”申报，甚至引发市场“IPO暂停”误读。8月以来，民生银行、华鑫股份等多家上市公司叫停再融资之后，又传出再融资、大股东减持全面暂停传闻。

报道引述资深投行人士王骥跃说：“市场传言与事实相差甚远。证监会今天的回应就是，小作文都看到了，有些点可以研究，但大部分不靠谱。”他还说，监管方正面回应小作文，是“一件好事”。

王骥跃还分析认为，市场情绪高涨，发行节奏就会提高。市场低迷时，IPO节奏会随之变慢。监管提及的“科学合理保持IPO”，就是与市场相匹配，市场可承受的意思。

证监会有关负责人星期五就活跃资本市场、 提振投资者信心答记者问时还表示，在推动优化科技企业上市流程，为关键科技企业提供上市“绿色通道”。

据证监会有关负责人介绍，今年以来证监会在加快研究论证进一步支持科技创新的一揽子政策举措，相关文件将适时出台。其中主要政策举措之一，就是建立突破关键核心技术的科技型企业上市融资、债券发行、并购重组“绿色通道”，提高审核注册效率，增加优质上市公司供给。

中国经济持续引发负面议论，中国官媒《证券日报》星期五发文，批评市场上出现的“小作文”可能会引发市场波动以及投资者的非理性投资，并称必须严查严打。