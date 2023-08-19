中国算力总规模年均增速近30% 工信部：加快出台推动基础设施发展政策

中国工业和信息化部党组成员、副部长张云明星期六（8月19日）说，中国算力总规模近五年的年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。他提出要深刻认识推进算力发展的重大意义，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件设备攻关，加强推进新技术、新产品落地应用。

根据澎湃新闻报道，张云明在2023中国算力大会暨第二届“西部数谷”算力产业大会主论坛上发言指出，要深刻认识推进算力发展的重大意义，增强推动算力产业高质量发展的责任感、使命感和紧迫感。

张云明指出，面对复杂严峻的国际形势，更要认清形势、把握大势、知重负重、知难克难，加快推动中国算力产业高质量发展。

“据中国信息通信研究院测算，在算力方面每投入1元（人民币，下同，约0.19新元）将带动3至4元的GDP经济增长。”张云明介绍，加快算力建设将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，从而实现对经济发展效能的放大、叠加、倍增作用。

与此同时，着力构建以算力为核心的新型信息基础设施体系，优化算力、存力、运力的统筹调度，将进一步加快实体经济数字化、网络化、智能化发展，促进数字经济和实体经济融合，推动算力更好的服务于构建新发展格局，为改造提升传统产业、巩固延伸优势产业、培育壮大新兴产业、前瞻布局未来产业源源不断地提供澎湃动能。

张云明介绍，截至今年6月底，中国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到每秒197EFlops（每秒浮点运算次数），算力总规模近五年的年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。今年4月工业和信息化部公布了33个2022年国家新型数据中心典型案例名单，为推动算力基础设施高水平建设树立了标杆。

张云明表示，中国算力产业链已初具规模，算力基础设施、平台、服务、运行能力不断提升，产业生态持续优化。有设施设备和软件供应商等构成的上游产业，有基础电信、数据中心和云服务商等构成的中游产业，有工业、金融和互联网行业用户等构成的下游产业，产业间协同合作，形成良性互动。整机供给能力保持领先，通用服务器、边缘服务器性能不断提升，国产品牌服务器竞争力持续增强，服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

张云明对未来算力发展的战略布局、如何切实找准发力点提出三点建议：

一是优化完善顶层设计，持续拓展融合应用。工业和信息化部将结合算力行业发展的最新情况，在广泛调研的基础上，加快出台推动算力基础设施高质量发展的政策举措，进一步加强顶层设计，为算力基础设施发展提供强有力的政策保障。着力优化算力网络布局，形成全国枢纽、区域中心、本地边缘协同发展的梯次算力基础设施架构，着力优化算力供给结构，盘活全国算力资源，实现东中西部协同发展，提升算力综合供给能力。

二是强化产业自主创新，扎实提升发展动能。数字经济的发展关乎构建国家竞争的新优势，决定全球的未来格局。当前，全球范围内的数据和算力竞争明显加剧，主要大国都在加强对算力实施和计算产业的战略部署，力争抢占未来全球竞争的制高点。要想不受制于人，必须更好地统筹发展和安全，进一步加强算力领域的系统性创新，将核心技术牢牢把握在自己手里。加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件设备攻关，加强推进新技术、新产品落地应用。

三是深化绿色低碳转型，更好服务经济社会。绿色低碳是算力产业高质量发展的必然要求。要加强绿色低碳技术研发，加快推进数据中心节能改造，持续提升数据中心可再生能源利用水平，强化产业协同和区域协同，凝聚广泛共识，构筑良好生态，切实推动中国算力产业绿色低碳发展水平迈上新台阶。要大力拓展融合应用，发挥龙头企业带头作用，聚焦基础较好和潜力较大的工业、金融、能源、教育等重点领域，加快推动算力在千行百业的创新应用，赋能经济社会高质量发展。