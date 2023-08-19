台陆委会指解放军台海演训证明大陆才是麻烦制造者

台湾大陆委员会强烈谴责和抗议中国大陆在台海周边进行联合演训，指相关行为证明大陆才是麻烦制造者。

综合台湾中央广播电台和中央社等报道，针对大陆星期六（8月19日）宣布在台湾周边海空域实施针对性的联合军事演训等军事挑衅行为，台湾陆委会当天表达强烈谴责与抗议，强调这种穷兵黩武行径，除了再次证明大陆才是麻烦制造者、徒增世人反感外，不具任何意义。

台陆委会指出，“中华民国台湾”是“主权国家”，有正当合法权利与友好国家进行正常外交互动，台湾人民有坚定自我防卫决心，绝不会屈从于武力恫吓威胁，大陆借由军机舰挑衅，企图施压台接受其片面设定的政治框架，完全无法达到目的。

台陆委会说，近年来国际社会同声反对大陆使用武力威吓手段，破坏台海和平稳定现状及区域安全，因此呼吁国际社会严正看待，团结抵御专制极权阵营对全球民主社会带来的威胁。

台陆委会也奉劝北京当局停止使用武力威吓手段，以务实与尊重态度展开两岸对话与交流，如此才能让两岸关系正向发展。

熟悉安全事务人士分析，北京上述行为实质介入台湾选举动机明确；其主要样态是以目前正在进行的东部战区例行军演为基础，增加机舰骚扰频度，包括骚扰中线等，负责网络攻击与假讯息操作的战略支援部队也将操作舆论认知攻势，以“战争恐惧”的营造，协力台湾内部特定媒体及政治团体，进行对台湾选举的实质介入。

台湾副总统赖清德上周出访南美洲邦交国巴拉圭，往返过境美国纽约和旧金山，星期五凌晨4时30分抵达台湾桃园国际机场，结束七天六夜行程。

解放军东部战区星期六宣布在台湾周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，称这是对“台独”分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。