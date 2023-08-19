台美就贸易倡议举行第二阶段谈判

在美国与台湾6月签署《21世纪贸易倡议》谈判首批协定后，双方本周在华盛顿举行第二阶段谈判，就农业、劳工及环境等议题交换意见。

根据美国贸易代表署（USTR）于美东时间8月18日发布的新闻稿，在美国在台协会（AIT）及驻美国台北经济文化代表处（TECRO）的主持下，美台代表团8月14日至18日在华盛顿举行第二阶段的首回合谈判，就农业、劳工、环境等领域的拟议文本交换意见。

新闻稿形容会谈“富有成效”，美台代表团未来几个月将继续进行讨论，以期尽早达成共识。后续谈判回合的细节将在晚些时候提供。

根据台湾行政院星期六（8月19日）发布的新闻稿，与会的美方官员包括贸易代表署助理贸易谈判代表麦卡廷（Terry McCartin）及AIT率领的相关单位代表；台方则由行政院经贸谈判办公室副总谈判代表杨珍妮，偕同外交部、经济部、卫福部、农业部等部门参加。

台湾行政院称，在农业方面，双方讨论如何通过法规透明化等做法促进农业贸易、建立粮食安全、通过永续农业促进气候调适及韧性等；在劳动方面，双方讨论如何保障国际认可劳动权益、发展更具包容性的贸易政策等；在环境方面，讨论推动绿色企业、经济去碳化、推动自然资源保育等合作方向。

台湾驻美代表萧美琴星期五回应媒体询问时说，“乐见谈判进行顺利，感谢双方谈判代表团队的辛劳”。

台美21世纪贸易倡议去年6月1日正式启动后，经过一年协商谈判，首批协定于今年6月1日在AIT华府总部签署。首批协定包括关务行政及贸易便捷化、良好法制作业、服务业规章、反贪腐、中小企业等五项议题。

美国贸易代表署新闻稿称，在这一倡议下，美国企业将能向台湾提供更多产品，同时创造更透明及简化的规范程序，为双方市场提供更多投资与经济机会，尤其是对中小企业而言。