中国疾控局：EG.5亚毒株短期不会造成规模性疫情

新冠病亚型变异株EG.5在全球多地造成新一波冠病流行，但中国国家疾控局认为，EG.5短期内不会在中国国内造成规模性疫情。

中国国家疾控局旗下微信公号“国家疾控局”星期六（8月19日）发表EG.5变异株科普问答，称EG.5变异株在中国冠病病例的占比已从4月的0.6%增至8月的71.6%，在大多数省份中形成优势流行。

但疾控局说，中国今年4月至6月经历了奥密克戎XBB系列变异株的流行，已建立的人群免疫力对同属奥密克戎XBB亚分支的EG.5变异株仍具有免疫保护作用，加上目前全国疫情处于低水平、波浪式流行态势，对各地医疗系统带来的压力较小，因此判断短期内不会发生规模性疫情。

疾控局也指出，中国监测数据显示，EG.5变异株感染者与其他XBB亚分支感染者的临床分型无明显差异，且出现EG.5变异株流行的国家中，没有因感染EG.5变异株导致疾病严重程度增加的报道。

EG.5变异株最早于2023年2月17日在印度尼西亚被发现，同年7月19日被世界卫生组织（WHO）列为“监测中的变异株”，8月9日调整为“关注变异株”。EG.5近期在全球造成新一波冠病流行，全球新增冠病确诊病例过去一个月也激增八成。

世界卫生组织在8月11日发布的每周报告中指出，EG.5似乎比其他流行变种更具传播力，且表现出逃避免疫的能力，但没有迹象显示EG.5造成更严重的冠病症状，对全球公共卫生构成的风险也“较低”。